АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ Дженоа – Сампдорія – відео голів та огляд матчу 9 грудня 15:46 - Дженоа – Сампдорія – відео голів та огляд матчу Дженоа зустрічається із Сампдорією в рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24". Італія 17 тур Дженоа 0 0 : 0 0 Сампдорія 21:45 10:12:2021 Дженоа – Сампдорія – відео голів та огляд матчу Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Посилання скопійовано Відеоновини Дженоа Сампдорія Італія Дженоа - Сампдорія показати приховати Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter