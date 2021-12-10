Дженоа зустрічається із Сампдорією в рамках 17-го туру Серії А. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Дженоа – Сампдорія відбудеться сьогодні, 10 грудня. Стартовий свисток на Луїджі Ферраріс пролунає о 21:45. Дивитися гру наживо можна на платформі MEGOGO, за наявності відповідної підписки. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24".

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Напередодні тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком отримав підсилення – кілька лідерів повернулося з лазарету. Водночас візаві українця Роберто Д'Аверса вже встиг потролити наставника Дженоа за постійні скарги на скрутне кадрове становище.

Дженоа – Сампдорія: стартові склади на матч Серії А

Дженоа: Сірігу – Ванхойсден, Мас'ьєлло, Крішіто – Гільйоне, Стураро, Бадель, Ернані, Камб'ясо – Пандєв, Екубан

Сампдорія: Аудеро – Берешинські, Йошіда, Коллі, Ауджелло – Кандрева, Торсбі, Сілва, Екдаль – Габб'ядіні, Капуто