Дженоа – Салернітана: де дивитись матч Кубка Італії – Шевченко йде по першу перемогу
20:36 - Читать на русском
Дженоа приймає Салернітану в 1/16 фіналу Кубка Італії 2021/22. Де дивитися матч онлайн, підкаже "Футбол 24".
Шевченко в пошуках своєї першої перемоги на чолі генуезького клубу. За 5 турів у Серії А в українського тренера лише одна нічия при 4 поразках та єдиний забитий м'яч. Де дивитися матч Дженоа – Салернітана онлайн? Гру транслюють oll.tv та канал "Футбол 1".
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Нагадаємо, шляху до 1/16 обиді команди пройшли по одному суперникові. У чемпіонаті Італії Салернітана посідає останнє місце, але обіграла "грифонів" у рамках Серії А. Команда Шеви також застрягла в зоні вильоту.
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