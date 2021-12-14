Шевченко в пошуках своєї першої перемоги на чолі генуезького клубу. За 5 турів у Серії А в українського тренера лише одна нічия при 4 поразках та єдиний забитий м'яч. Де дивитися матч Дженоа – Салернітана онлайн? Гру транслюють oll.tv та канал "Футбол 1".

Момент істини для Шевченка, Зінченко спробує розвинути успіх, АПЛ у зоні ризику – топ-матчі мідвіку

Нагадаємо, шляху до 1/16 обиді команди пройшли по одному суперникові. У чемпіонаті Італії Салернітана посідає останнє місце, але обіграла "грифонів" у рамках Серії А. Команда Шеви також застрягла в зоні вильоту.