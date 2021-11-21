Андрій Шевченко проводить перший матч у Серії А в ролі тренера. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію гри Дженоа – Рома шукайте в цій новині.

Матч Дженоа – Рома стартує на о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

У Шевченка багато кадрових втрат – Кайседо, Фарес, Дестро, Бані, Максімовіч і Крішіто не можуть зіграти. У Моурінью проблеми в обороні – відсутні Спінаццола, Вінья та Калафіорі.

Стартові склади команд

Дженоа: Сірігу – Біраскі, Васкес, Мас'єлло – Сабеллі, Бадель, Ровелла, Стураро – Камб'ясо – Пандев, Екубан.

Запасні: Шемпер, Маркетті, Ванхойсден, Бехрамі, Гільйоне, Б'янкі, Ернані, Букcа, Серпе, Портанова, Туре, Гальдамес.

Рома: Патрісіу – Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс – Карсдорп, Пеллегріні, Верету, Ель-Шаараві – Шомуродов, Мхітарян – Абрахам.

Запасні: Фусато, Смоллінг, Перес, Рейнольдс, Майораль, Дзаньйоло, Діавара, Бове, Дарбо, Залевскі, Афена-Г'ян, Тріпі.

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