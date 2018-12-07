Дженоа призначила Пранделлі головним тренером клубу

Керівництво Дженоа не влаштовують результати клубу, тому було прийнято рішення розпочати зі змін на тренерській посаді.

Чезаре Пранделлі став новим головним тренером Дженоа, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді Чезаре змінив Івана Юріча, якого звільнили через незадовільні результати клубу.

Нагадаємо, Пранделлі очолював збірну Італії на Євро-2012, та навіть зумів з командою дійти до фіналу турніру, де поступився іспанцям.

Після 14-ти турів чемпіонату Італії Дженоа посідає 14-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок.

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