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Дженоа призначила Пранделлі головним тренером клубу

13:50 165 Читать на русском
Дженоа призначила Пранделлі головним тренером клубу
Чезаре Пранделлі / Фото AP

Керівництво Дженоа не влаштовують результати клубу, тому було прийнято рішення розпочати зі змін на тренерській посаді.

Чезаре Пранделлі став новим головним тренером Дженоа, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді Чезаре змінив Івана Юріча, якого звільнили через незадовільні результати клубу.

Нагадаємо, Пранделлі очолював збірну Італії на Євро-2012, та навіть зумів з командою дійти до фіналу турніру, де поступився іспанцям.

Після 14-ти турів чемпіонату Італії Дженоа посідає 14-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок.

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Теги
Дженоа Дженоа Італія Італія Італія Іван Юріч Іван Юріч Чезаре Пранделлі Чезаре Пранделлі
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