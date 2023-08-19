Дженоа у твіттері опублікувала відеоролик з ефектними голами Маліновського. Левова частина з них – голи Руслана у складі Аталанти в Серії А, проте не оминули увагою і забитий м'яч хавбеком у складі Марселя (постраждав ПСЖ).

Маліновський офіційно став гравцем Дженоа

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, Маліновський офіційно приєднався до Дженоа з Марселя. 30-річний футболіст приєднався до колишньої команди Андрія Шевченка на правах оренди з правом викупу за 10 млн євро.

Руслан перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. За провансальців українець відіграв у 23 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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