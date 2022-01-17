Керівництво генуезців продовжує готувати команду для нового тренера, ім'я якого досі невідоме. Навіть звільнення Андрія Шевченка не залишило Давіде Біраскі в команді.

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Турецький Карагюмрюк орендував 27-річного італійця до кінця нинішнього сезону. В першій половині поточного розіграшу Серії А захисник зіграв 14 матчів, результативними діями не відзначався.

Зауважимо, що Давіде Біраскі практично усю свою кар'єру на високому рівні провів у Дженоа, куди перебрався влітку 2016 року. Загалом відіграв 156 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

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