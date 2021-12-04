Дженоа оголосила про призначення Алессандро Корсіні новим головним лікарем клубу, повідомляє офіційний сайт "грифонів".

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Цікаво, що з 2015 до 2020 року він працював лікарем першої команди Інтера. Окрім цього, Корсіні був лікарем Федерації зимових видів спорту Італії з 2007 до 2014 року, а з 2021-го – лікарем Федерації триатлону Італії.

Призначення дуже вчасне, зважаючи на переповнений лазарет генуезької команди – напередодні до Дестро, Крішіто, Кайседо та інших приєднався Ніколо Ровелла з пошкодженням стегна.

Нагадаємо, після 15-ти турів Дженоа у турнірній таблиці Серії А йде вісімнадцятою, маючи у своєму активі 10 очок. Вже у неділю, 5 грудня, "грифони" на виїзді зустрінуться з Ювентусом. Початок зустрічі о 21:45.

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