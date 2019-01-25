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Дженоа орендував Стураро у Ювентуса

10:48 620 Читать на русском
Дженоа орендував Стураро у Ювентуса
Стефано Стураро / фото із соцмереж

Півзахисник Ювентуса Стефано Стураро повернувся в Дженоа.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Ювентуса Стефано Стураро.

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25-річний італієць проведе залишок сезону в Генуї на правах оренди за 1,5 млн євро, після чого "грифони" забов'язані викупити його контракт за 8,5 млн євро. Ще 8 млн туринці можуть отримати в якості бонусів.

Стураро є вихованцем Дженоа, за який виступав з 2012 по 2015 рік. За час перебування в Турині Стефано виграв 4 Скудетто, 4 Кубка Італії і ще 2 Суперкубка країни.

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Теги
Італія Трансфери Ювентус Ювентус Трансфери Чемпіонату Італії Стефано Стураро Стефано Стураро Дженоа Дженоа
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