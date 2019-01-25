Дженоа орендував Стураро у Ювентуса

Півзахисник Ювентуса Стефано Стураро повернувся в Дженоа.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосив про підписання хавбека Ювентуса Стефано Стураро.

Пйонтек отримав номер у Мілані – Леонардо пояснив, чому це не "дев'ятка"

25-річний італієць проведе залишок сезону в Генуї на правах оренди за 1,5 млн євро, після чого "грифони" забов'язані викупити його контракт за 8,5 млн євро. Ще 8 млн туринці можуть отримати в якості бонусів.

Стураро є вихованцем Дженоа, за який виступав з 2012 по 2015 рік. За час перебування в Турині Стефано виграв 4 Скудетто, 4 Кубка Італії і ще 2 Суперкубка країни.

"У 16 мені діагностували проблеми з серцем": зірка Ювентуса, який забивав Україні, про смерть Асторі та свою драму