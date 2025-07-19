Дженоа орендувала в Інтера гравця, який приніс перемогу в матчі на Клубному ЧС
Дженоа підписала атакувального півзахисника Інтера Валентина Карбоні.
Дженоа на своєму офіційному сайті повідомила про оренду в Інтера Валентіна Карбоні. 20-річний аргентинець виступатиме за "грифонів" весь сезон 2025/26.
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Нагадаємо, що Валентін з Інтера перейшов до Марселя в серпні 2024 року з правом викупу за 36 мільйонів євро. У жовтні він отримав травму хрестоподібної зв'язки, через яку вибув до кінця сезону, а в лютому клуби домовилися про дострокове припинення оренди.
Влітку Крістіан Ківу взяв Карбоні разом з командою на Клубний ЧС, і аргентинець забив переможний м'яч у ворота Урави Ред Даймондс (2:1) на 90-й хвилині. Після матчу тренер виокремив Карбоні.