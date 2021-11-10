До команди Шевченка увійде ще 5 фахівців, а асистентом українця буде Мауро Тассотті, повідомляє офіційний сайт Дженоа.

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Також до тренерського штабу увійдуть Андреа Адзалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні. З Тассотті, Адзаліном та Ночентіно Шевченко працював у збірній України. Бономі працював технічним тренером у Емполі та Беневенто та відеоаналітиком у Наполі. Фіорі ж є тренером воротарів та встиг попрацювати у Мілані та Наполі.

Додамо, що український наставник повернувся до Серії А, очоливши Дженоа. Перший поєдинок Андрія Миколайовича на чолі генуезців відбудеться 20 листопада, а суперником стане Рома Жозе Моурінью.

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