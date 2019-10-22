Дженоа офіційно отримав нового тренера

Генуезький клуб знову у повному бойовому складі.

Італійський футбольний клуб Дженоа, який лише сьогодні відправив у відставку Ауреліо Андреаццолі, не став тягнути з призначення нового тренера і офіційно оголосив ім’я нового наставника. Відтепер генуезькою командою керуватиме Тьягу Мотта, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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Офіційна презентація відбудеться 23 жовтня. Робота з Дженоа буде першим досвідом у тренерській кар’єрі Мотти на дорослому рівні. Раніше він працював з командою U-19 французького ПСЖ.

Після 8-ми турів Серії А Дженоа перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 5 очок.

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