Чемпіонат Італії 2021/22, 28-й тур

Дженоа – Емполі – 0:0

Болонья – Торіно – початок о 16:00

Венеція – Сассуоло – початок о 16:00

Фіорентина – Верона – початок о 16:00

Ювентус – Спеція – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривала зустріч у Генуї між Дженоа та Емполі. "Грифони" під керівництвом Александра Блессіна ще не програли жодного з 5-ти матчів, розписавши 5 нічиїх, але це аж ніяк не допомогало в боротьбі за виживання – команда йшла у зоні вильоту з відставання у 8 очок від рятівної 17-ї позиції. Саме тому їм була потрібна виключно перемога.

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Втім, доля продовжує сміятися над кривдниками Андрія Шевченка. Емполі, який востаннє перемагав аж у грудні 10 турів тому, провів поганий матч, але втримав нульову нічию – та ще й піднявся на 12 позицію в таблиці. Дженоа, розписавши 6-ту "мирову" поспіль, залишилась на 18-й сходинці.

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