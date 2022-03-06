Дженоа не змогла переграти Емполі – "грифони" розписали шосту поспіль нічию під керівництвом наступника Шевченка
Александр Блессін досі не може перемогти з Дженоа у Серії А.
Чемпіонат Італії 2021/22, 28-й тур
Дженоа – Емполі – 0:0
Болонья – Торіно – початок о 16:00
Венеція – Сассуоло – початок о 16:00
Фіорентина – Верона – початок о 16:00
Ювентус – Спеція – початок о 19:00
Програму дня в Італії відкривала зустріч у Генуї між Дженоа та Емполі. "Грифони" під керівництвом Александра Блессіна ще не програли жодного з 5-ти матчів, розписавши 5 нічиїх, але це аж ніяк не допомогало в боротьбі за виживання – команда йшла у зоні вильоту з відставання у 8 очок від рятівної 17-ї позиції. Саме тому їм була потрібна виключно перемога.
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Втім, доля продовжує сміятися над кривдниками Андрія Шевченка. Емполі, який востаннє перемагав аж у грудні 10 турів тому, провів поганий матч, але втримав нульову нічию – та ще й піднявся на 12 позицію в таблиці. Дженоа, розписавши 6-ту "мирову" поспіль, залишилась на 18-й сходинці.
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