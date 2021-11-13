Як повідомлялось раніше, одним з тих, кого новоспечений тренер Дженоа Андрій Шевченко хотів би бачити у своїй команді є захисник Динамо Віталій Миколенко. Однак, український клуб просить за свого футболіста близько 20 млн євро, що для "грифонів" наразі є непідйомною сумою.

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Як наслідок, генуезці хотіли б запропонувати киянам інший варіант – оренду із зобов'язанням викупу за меншу суму, повідомляє Calcio Style. Нагадаємо, на Миколенка також претендує Наполі, який зараз очолює турнірну таблицю Серії А.

Додамо, що у поточному сезоні Миколенко провів за Динамо 15 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 3 гольовими передачами. Контракт оборонця з "біло-синіми" розрахований до 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 17 млн євро.

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