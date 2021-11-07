Схоже, чутки про прихід на тренерський місток Дженоа Андрія Шевченка набувають обрисів. Прес-служба "грифонів" розмістила на клубній сторінці у соціальній мережі Твіттер пост, в якому натякнула на призначення українця на вакантну посаду, опублікувавши український прапор.

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Не залишився осторонь і сам винуватець. Шевченко у відповідь опублікував пост з червоним і синім кольорами, які символізують Дженоа.

Нагадаємо, ЗМІ активно сватають Шевченка на посаду головного тренера Дженоа. Попереднього наставника – Давіде Баллардіні – вже звільнили через провальні результати команди. Підписання контракту з екс-керманичем збірної України планується на понеділок, 8 листопада.

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