Генуезька команда на чолі з Андрієм Шевченком продовжує шукати підсилення. На радарах опинився вінгер Ювентуса.

Деян Кулусевскі перебуває у сфері інтересів Дженоа, яка мріє його запросити, інформує журналіст FootMercato Санті Ауна.

Ювентус відмовився від обміну Кулусевскі на проблемного форварда Барселони

"Грифони" розглядають варіант оренди 21-річного шведа, а тому керівництво команди Шевченка вже контактувало з агентом гравця. За ситуацією пильно стежать англійські Арсенал й Тоттенхем.

Кулусевскі поточного сезону провів у футболці Ювентуса 21 матч (34 хвилини в середньому), у яких відзначився голом та трьома асистами.

До слова, "Стара синьйора" розташувалась на 5 сходинці турнірної таблиці Серії А, Дженоа українського фахівця – 18-та.

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