Андрій Шевченко зустрічається з Міланом у 15 турі Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію гри Дженоа – Мілан шукайте в цій новині.

Матч Дженоа – Мілан стартує на о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Шевченко стартував на чолі Дженоа з поразки від Роми, а потім набрав перше очко в Серії А, розписавши нульову нічию з Удінезе. Сьогодні зустріч з Міланом, який програв два попередні матчі чемпіонату.

Стартові склади команд

Дженоа: Сірігу – Ванхойсден, Мас'єлло, Васкес – Гільйоне, Бадель, Ровелла, Стураро, Камб'ясо – Б'янкі, Екубан.

Запасні: Шемпер, Маркетті, Сабеллі, Бехрамі, Бані, Біраскі, Пандев, Ернані, Букcа, Портанова, Туре, Гальдамес.

Мілан: Меньян – Калюлю, Томорі, К'яер, Ернандес – Тоналі, Кессьє – Мессіас, Діас, Круніч – Ібрагімовіч.

Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Конті, Леау, Флоренці, Мальдіні, Бакайоко, Габбіа, Салемакерс, Пеллегрі.

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