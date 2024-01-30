Минулого літа Дженоа орендувала у Марселя Маліновського з правом викупу. Як інформує RMC Sport, клуби погодили між собою суму цього викупу в розмірі 7 млн євро. Таким чином, український півзахисник стане повноцінним гравцем "грифонів". Цю ж інформацію підтверджує інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Дженоа остаточно визначилася з долею Маліновського

Водночас Марсель і Дженоа домовилися ще про один трансфер. З Франції до Італії перебереться півзахисник Олімпіка Вітінья. Португалець буде орендований "грифонами" з правом викупу, його трансферна вартість оцінюється в 25 млн євро.

Дженоа завдяки камбеку продовжила безпрограшну серію – Маліновський ледь не забив, але залишився в тіні головних героїв