Дженоа драматично врятувалася з Комо: Балотеллі вийшов на фарт, ефектні бокові "ножиці" і скасований гол
Дванадцятий тур Серії А стартував у Генуї, де Дженоа приймала Комо.
Поки увага всієї Європи була прикута до матчів Ліги Європи та Ліги конференцій, на Апеннінах розпочався новий тур чемпіонату. Дженоа та Комо підходили до поєдинку на Луїджі Ферраріс з ідентичними показниками: по 2 перемоги, 6 поразок та 9 набраних очок. Сусіди по турнірній таблиці, із перспективою боротьби за виживання.
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У кращому гуморі, за логікою, мали б перебувати господарі. Адже вони днями несподівано перемогли Парму, тоді як Комо останні три матчі програв. Проте у першому таймі рахунок відкрили саме підопічні Сеска Фабрегаса. Да Кунья скористався пасом від... Ніко Паса.
Після перерви Дженоа піднатиснула, Комо зосередився на контратаках. Під час однієї з них вдруге ворота господарів на 67-ій хвилині розпечатав Кутроне. Але через якусь мить радість гостей згасла – VAR віднайшов офсайд.
Скасований гол Кутроне
Джилардіно спробував врятувати гру, кинувши в бій Маріо Балотеллі. Зірковий у минулому форвард помітно додав у вазі за час без великого футболу. Але характер у Маріо залишився незмінний – не минуло й п'яти хвилин, як він побачив перед собою "гірчичник" за борцівські прийоми.
Розв'язка настала вже у компенсований арбітром час. Після подачі кутового Пінамонті підрізав м'яч на дальню стійку, а там Вольякко красивими боковими "ножицями" зрівняв рахунок – 1:1. Обидва клуби набирають по десятому очку і на два бали відриваються від зони вильоту.
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