Поки увага всієї Європи була прикута до матчів Ліги Європи та Ліги конференцій, на Апеннінах розпочався новий тур чемпіонату. Дженоа та Комо підходили до поєдинку на Луїджі Ферраріс з ідентичними показниками: по 2 перемоги, 6 поразок та 9 набраних очок. Сусіди по турнірній таблиці, із перспективою боротьби за виживання.

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У кращому гуморі, за логікою, мали б перебувати господарі. Адже вони днями несподівано перемогли Парму, тоді як Комо останні три матчі програв. Проте у першому таймі рахунок відкрили саме підопічні Сеска Фабрегаса. Да Кунья скористався пасом від... Ніко Паса.

Після перерви Дженоа піднатиснула, Комо зосередився на контратаках. Під час однієї з них вдруге ворота господарів на 67-ій хвилині розпечатав Кутроне. Але через якусь мить радість гостей згасла – VAR віднайшов офсайд.

Скасований гол Кутроне

Джилардіно спробував врятувати гру, кинувши в бій Маріо Балотеллі. Зірковий у минулому форвард помітно додав у вазі за час без великого футболу. Але характер у Маріо залишився незмінний – не минуло й п'яти хвилин, як він побачив перед собою "гірчичник" за борцівські прийоми.

Розв'язка настала вже у компенсований арбітром час. Після подачі кутового Пінамонті підрізав м'яч на дальню стійку, а там Вольякко красивими боковими "ножицями" зрівняв рахунок – 1:1. Обидва клуби набирають по десятому очку і на два бали відриваються від зони вильоту.

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