У неділю, 13 квітня, 32-й тур чемпіонату Італії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 32-й тур

Верона – Дженоа – 0:0

Фіорентина – Парма – 0:0

Комо – Торіно – початок о 19:00

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Дженоа на виїзді розписала безгольову нічию з Вероною. Український півзахисник генуезців Руслан Маліновський зазнав пошкодження на тренуванні й не потрапив навіть у заявку. Гості володіли ігровою перевагою, однак дозволяли супернику втікати у стрімкі контратаки.

Як наслідок, "мастифи" створили два гольових моменти, тоді як суперник спромігся лише на один удар у площину воріт. Нічия принесла Дженоа 39 очок і залишила на дванадцятій сходинці турнірної таблиці Серії А. Верона з 32-ма пунктами чотирнадцята.

У паралельній зустрічі Фіорентина не знайшла аргументів проти Парми. Вже на 3-й хвилині "фіалки" мали пропускати, але Де Хеа врятував після удару Бернабе. Кін та Фаджолі по перерві змарнували РОЗКІШНІ нагоди вивести господарів вперед. Не зміг забити і Додо, а от успішну спробу взяття воріт від Річардсона скасував VAR.

Фіорентина втрачає шанс піднятись у зону єврокубків і залишається восьмою (53 очки). Парма з 28-ма пунктами балансує над зоною вильоту.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ