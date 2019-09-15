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Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський в очікуванні свого шансу

13:31 260 Читать на русском
Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський в очікуванні свого шансу
Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А 15 вересня 2019 – Маліновський після збірної

Дженоа та Аталанта зустрічаються у 3-му турі чемпіонату Італії. Руслан Маліновський потрапив у заявку на гру. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Серії А 2019/20 – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 13:30. Руслан Маліновський і після гола за збірну України втретє поспіль готується вийти з лави запасних. Наразі українець не відзначався результативними діями в офіційних матчах за "Богиню". Його Аталанта двічі зіграла з рахунком 2:3 – на виїзді переграла СПАЛ, а вдома поступилася Торіно. Дженоа посідає 5-е місце, встоявши на полі Роми (3:3) та обігравши Фіорентину (2:1) з її зоряним новачком Рібері.

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Дженоа: Раду – Ромеро, Крістіан Сапата, Крішіто; Гільйоне, Шоне, Радовановіч, Лерагер, Баррека – Куаме, Пінамонті

Аталанта: Голліні – Толої, Джімсіті, Мас'єлло – Хатебор, Фройлер, Пашаліч, Госенс – Гомес – Ілічіч, Дуван Сапата

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Італія Українці за кордоном Головне Збірна України Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Дженоа - Аталанта Дженоа Дженоа
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