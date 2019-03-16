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Дженоа – Ювентус: Роналду пропустить матч Серії А

15:59 52 Читать на русском
Дженоа – Ювентус: Роналду пропустить матч Серії А
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Головний тренер "б'янконері" Массіміліано Аллегрі повідомив, що Кріштіану Роналду пропустить матч 28-го туру Серії А проти Дженоа.

 

"Кріштіану потрібно трохи відпочити. Він не поїде разом з командою на поєдинок з Дженоа", – сказав Аллегрі на передматчевій прес-конференції.

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Зазначимо, зустріч 28-го туру Серії А між Дженоа та Ювентусом відбудеться завтра, 17 березня у Генуї. Стартовий свиток у зустрічі пролунає о 13:30 за Києвом. Роналду відзначився хет-триком у ворота Атлетіко та допоміг туринцям зробити камбек та вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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