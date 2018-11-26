Дженоа – Сампдорія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Дженоа і Сампдорія розійшлися миром у генуезькому дербі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Команди обмінялися голами на стадіоні Луїджі Ферраріс ще в першій половині матчу.

Дербі між Дженоа та Сампдорією завершилось внічию, Пйонтек забив 10-й гол: 13-й тур Серії А, матчі неділі

Спочатку досвідчений Фабіо Квальярелла головою замкнув подачу Раміреса з правого флангу. Відігратися Дженоа зуміла завдяки пенальті: Пйонтек спочатку заробив одинадцятиметровий, а потім спокійно його реалізував.

Чемпіонат Італії 2018/19, 13 тур

Дженоа – Сампдорія – 1:1

Голи: Пйонтек, 17 (пен) – Квальярелла, 8