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Дженоа – Сампдорія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

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Дженоа – Сампдорія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Дженоа – Сампдорія / Getty Images

Дженоа і Сампдорія розійшлися миром у генуезькому дербі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Команди обмінялися голами на стадіоні Луїджі Ферраріс ще в першій половині матчу.

Дербі між Дженоа та Сампдорією завершилось внічию, Пйонтек забив 10-й гол: 13-й тур Серії А, матчі неділі

Спочатку досвідчений Фабіо Квальярелла головою замкнув подачу Раміреса з правого флангу. Відігратися Дженоа зуміла завдяки пенальті: Пйонтек спочатку заробив одинадцятиметровий, а потім спокійно його реалізував.

Чемпіонат Італії 2018/19, 13 тур

Дженоа – Сампдорія – 1:1

Голи: Пйонтек, 17 (пен) – Квальярелла, 8

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія13 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Дженоа - Сампдорія: Неділя 25 листопада 2018

Дженоа
Матч завершено
1 : 1
Сампдорія
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Італія Відеоновини Дженоа Дженоа Сампдорія Сампдорія Дженоа - Сампдорія
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