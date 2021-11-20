Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко відповів на головні питання перед своїм дебютом у поєдинку проти Роми.

"Я посміхаюся, бо в Генуї сонячно. Треба бути оптимістами, хоча у нас дуже багато травмованих. Гадаю, що одна з причин такої кількості травм – якість полів на базі. Я вже говорив про це з керівництвом, до Різдва будуть проведені роботи.

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Врятуватися від вильоту – для нас як скудетто? Ні, як перемога в Лізі чемпіонів.

Завтра не факт, що ми побачимо мою ідею футболу. Я повинен адаптуватися до гравців, що маю. Тому завтра використовуватимемо систему гри, яка їм зручніша.

Дуже не вистачатиме Крішіто – він сильний гравець і лідер команди. Пандев фантастичний. Побачимо, чи зіграє він завтра.

Сподіваюся, нам допоможе ентузіазм вболівальників. Нам потрібний 12-й гравець. Впевнений, що ми зіграємо добре.

Рома – дуже сильна команда, попри останні результати. Вони небезпечні при стандартах, створюють багато моментів", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Поєдинок 13-го туру Серії А Дженоа – Рома відбудеться 21 листопада, початок о 21:45. Наразі команда Шевченка розташувалась на 17-й сходинці Серії А.

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