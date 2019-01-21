Дженоа – Мілан – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мілан на виїзді переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 20-й тур

Дженоа – Мілан – 0:2

Голи: Боріні, 72, Сусо, 83

Мілан переміг Дженоа та піднявся у зону Ліги чемпіонів

В рамках 20-го туру італійської Серії А Мілан завдяки голам Фабіо Боріні та Хесуса Сусо здолав Дженоа.

Рахунок у зустрічі вдалося відкрити на 71-й хвилині. Атака через правий фланг завершилась передачею Конті в штрафний та замиканням Боріні. Велозу отримав можливість зрівняти рахунок на 75-й, але його шалений постріл Доннарумма перевів у поперечину.

Після чого Мілан забрав м'яч і швидко закрив гру. На 83-й хвилині Кутроне виконав передачу на Сусо, а той, прицілившись, розстріляв дальній кут, встановивши остаточний рахунок на табло.