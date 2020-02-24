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Дженоа – Лаціо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

10:26 104 Читать на русском
Дженоа – Лаціо – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Дженоа – Лаціо – 2:3 / Твіттер ФК Лаціо

У матчі 25-го туру Серії А Лаціо не без проблем обіграв Дженоа. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

57’ Франческо Кассата
89’ Доменіко Крішіто
 
Адам Марушич 2’
Чіро Іммобіле 51’
Даніло Катальді 71’
2’ Адам Марушич
51’ Чіро Іммобіле
57’ Франческо Кассата
71’ Даніло Катальді
89’ Доменіко Крішіто

Вже на другій хвилині чорногорський захисник римлян Адам Марушич у падінні зумів поцілити у дев’ятку. По перерві Лаціо зусиллями Чіро Іммобіле рахунок подвоїв, але одразу ж пропустив у відповідь.

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В середині тайму Даніло Катальді збільшив перевагу "орлів" до двох голів. За хвилину до закінчення матчу Доменіко Крішіто з пенальті рахунок скоротив, але на більше банально не вистачило часу.

Завдяки цій перемозі Лаціо з 59-ма очками впритул наблизився до першої сходинки турнірної таблиці, а Дженоа не зміг вийти із зони вильоту.

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