Дженоа – Лаціо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

У матчі 25-го туру Серії А Лаціо не без проблем обіграв Дженоа. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Вже на другій хвилині чорногорський захисник римлян Адам Марушич у падінні зумів поцілити у дев’ятку. По перерві Лаціо зусиллями Чіро Іммобіле рахунок подвоїв, але одразу ж пропустив у відповідь.

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В середині тайму Даніло Катальді збільшив перевагу "орлів" до двох голів. За хвилину до закінчення матчу Доменіко Крішіто з пенальті рахунок скоротив, але на більше банально не вистачило часу.

Завдяки цій перемозі Лаціо з 59-ма очками впритул наблизився до першої сходинки турнірної таблиці, а Дженоа не зміг вийти із зони вильоту.

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