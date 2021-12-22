"Я радий, що у нас 38 очок на середині етапу, що є рекордом за час мого перебування в Аталанті. З іншого боку, я шкодую, тому що ми здобули лише одне очко в останніх двох іграх, але в глобальному масштабі, дивлячись на кампанію, ми можемо бути задоволені.

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Нам зовсім не вдаються кутові – суперники, мабуть, краще організовані у цьому плані. У матчі з Дженоа ми могли забити декілька разів, і за такою грою стандартні положення могли стати вирішальними. Нам доводилося грати на верху, але виходило погано. Стан поля не дозволяв нам грати у швидкий пас", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, після 19-ти турів Аталанта посідає у турнірній таблиці Серії А четверту сходинку, набравши 38 очок. Від лідера першості – Інтера – бергамаски відстають на 5 пунктів.

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