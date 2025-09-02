Форвард Ніколя Джексон перейшов з Челсі до Баварії на правах оренди.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Ніколя Джексона. Він перейшов з Челсі на правах оренди терміном на один сезон і виступатиме під 11-м номером.

Челсі несподівано зірвав 80-мільйонний трансфер у Баварію – гравець не хоче повертатися в Лондон

Раніше повідомлялося, що Челсі і Баварія погодили трансфер Ніколя за 80 млн євро, але потім угода зірвалася через травму Ліама Ділепа – "сині" відмовилися відпускати форварда в Мюнхен. Однак Джексон не вилетів до Лондона, а залишився в Німеччині.

Як бачимо, повноцінний трансфер до Баварії не відбувся – Джексон пішов в оренду.

