Форвард Ніколя Джексон перейшов з Челсі до Баварії на правах оренди.
Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Ніколя Джексона. Він перейшов з Челсі на правах оренди терміном на один сезон і виступатиме під 11-м номером.
Раніше повідомлялося, що Челсі і Баварія погодили трансфер Ніколя за 80 млн євро, але потім угода зірвалася через травму Ліама Ділепа – "сині" відмовилися відпускати форварда в Мюнхен. Однак Джексон не вилетів до Лондона, а залишився в Німеччині.
Як бачимо, повноцінний трансфер до Баварії не відбувся – Джексон пішов в оренду.
