В останній раз джекпот лотереї Powerball був виграний в червні 2021. З того часу час призовий фонд виріс до неймовірної позначки в 322 млн доларів, що є еквівалентом 8,4 мільярда гривень!

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн. Той, кому пощастить зірвати 322 мільйони доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter.net, отримає на руки 235,4 мільйона доларів, після вирахування законних податків. Ці 235,4 млн вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 322 мільйони доларів, відбудеться в цю суботу, 28 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net.

Чи можуть нерезиденти США купити білети лотереї Пауербол?

Так. Лотерея офіційно доступна до участі за межами країни-організатора. Завдяки можливості купити білети онлайн, грати в лотерею Powerball в Україні або будь-якій країні світу так само просто, як і в США. Це стало можливим завдяки бездоганній роботі агентів локальних офісів theLotter по всьому світу, а також унікальному сервісу theLotter, який дозволяє учасникам не тільки вибирати персональні номери для гри в лотерею, а й бачити відскановану копію придбаного білета онлайн в обліковому записі!

Джекпот Powerball досяг 322 млн доларів.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,22 євро!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Як отримати виграші лотереї Пауербол на theLotter?

Другорядні виграші американської лотереї онлайн в певних категоріях надійдуть на рахунок в обліковому записі переможця незабаром після публікації результатів тиражу Powerball, і будуть супроводжуватися SMS-повідомленням, а також повідомленням на електронну пошту. У разі виграшу джекпоту або другого призу, theLotter оплатить переможцю переліт в США, де йому буде переданий лотерейний білет, що дозволяє отримати виграш. Зверніть увагу, майже з усіх виграшів Powerball стягується федеральний податок, а також податок штату.

Серед найвідоміших переможців на сайті – Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в 1 мільйон доларів! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б 15 мільйонів доларів.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально.