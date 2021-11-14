Тренерський штаб збірної Боснії та Герцеговини не зможе розраховувати на головну зірку команди.

Вже 16 листопада на балканців чекає домашній матч проти збірної України, яким для обох команд завершиться груповий етап кваліфікації до ЧС-2022.

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Господарям не допоможе Едін Джеко, який також пропустив попередню зустріч проти Фінляндії, повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Боснії та Герцеговини.

Зазначається, що форвард Інтера робив усе можливе, аби відновитися до матчу з Україною і був готовий вийти на поле. Однак його збірна вже втратила шанси поборотися за вихід із групи, тому Джеко і тренерський штаб ухвалили рішення не ризикувати здоров'ям футболіста.

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