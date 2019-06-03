Рома вимагає за Джеко 20 млн євро – боснієць узгодив особистий контракт з Інтером

Форвард Роми Едін Джеко близький до переходу в міланский Інтер. Римляни вимагають 20 млн євро.

Інтер узгодив з боснійським нападником Едіном Джеко деталі особистого контракту, повідомляє Calcio Mercato. Деталі угоди не повідомляються.

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Тепер "нерадзуррі" намагаються домовитись про трансфер із Ромою, яка хоче отримати за футболіста порядку 20 млн євро.

Інтер за підсумками сезону посів 4 сходинку в турнірній таблиці Серії А та пробився в Лігу чемпіонів, "вовки" завершили сезон на 6 позиції і готуватимуться до кваліфікації Ліги Європи.

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