Нещодавно у Джеко виникла суперечка з одним із членів тренерського штабу Роми, в якій взяв участь і Фонсека. В обох уже довгий час були напружені відносини. Через це Едін не вийшов зі старту у матчі зі Спецією в Кубку Італії.

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Як повідомляє Corriere dello Sport, напередодні екс-тренер Шахтаря повідомив гравцям Роми, що форвард не буде включений у заявку на прийдешній матч Серії А з тою ж Спецією. Також Фонсека позбавив його капітанської пов'язки. Цікаво, що на прес-конференції наставник "вовків" заявив, що в Едіна пошкодження.

Джерело інформує, що агент боснійця вже запропонував його послуги Вест Хему, але відповіді ще немає. А от Інтер і Ювентус, які хотіли придбати форварда, нібито не мають змоги наразі підписати гравця.

До слова, контракт 35-річного форварда з Ромою чинний до літа 2022-го. Портал Transfermarkt оцінює Едіна Джеко у 8 млн євро.

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