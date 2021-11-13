Стан Едіна Джеко турбує тренерський штаб збірної Боснії і Герцеговини перед вирішальним етапом відбору на ЧС.

Форвард Інтера не потрапив до заявки на нинішній поєдинок проти Фінляндії. Про це він сам повідомив у Facebook.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на вирішальний матч відбору до ЧС-2022

Джеко нібито повернувся до тренувань у загальній групі, але лікарі поки не дозволили йому брати участь у матчах. Якщо 35-річний форвард не встине повністю відновитись, то пропустить і вирішальний поєдинок з Україною. До нього залишається всього 3 дні.

Нагадаємо, наразі боснійці мають 7 очок, а у фінів 8. Україна може похизуватися 9 пунктами, проте команда Петракова зіграла на один матч більше.

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