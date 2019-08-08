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Джеко прагне перейти в Інтер – Фонсека не хоче відпускати форварда

15:12 163 Читать на русском
Джеко прагне перейти в Інтер – Фонсека не хоче відпускати форварда
Едін Джеко / LaPresse

Нападник італійської Роми Едін Джеко може стати гравцем міланського Інтера в літнє трансферне вікно.

Боснієць наполягає на своєму трансфері в Інтер, повідомляє Calcio Mercato.

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За інформацією видання, представники "нерадзуррі" вже домовилися з агентами Джеко щодо умов контракту й вийшли з пропозицією на керівництво Роми. Натомість "вовки" не хочуть відпускати форварда, оскільки не мають ким його замінити, а також невпевнені, що зможуть підписати нового нападника до кінця літа. Боси Роми вважають, що продаж Джеко нашкодить проекту, який будує новий керманич римлян Пауло Фонсека. Тим часом Інтер готовий запропонувати більше 15 млн євро за боснійського нападника.

У минулому сезоні Едін Джеко провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.

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Трансфери Інтер Інтер Трансфери Чемпіонату Італії Едін Джеко Едін Джеко Рома Рома Італія
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