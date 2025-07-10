Джеко офіційно повернувся в Серію А – минулого сезону 39-річний ветеран наколотив 21 гол
Нападник Едін Джеко знову демонструватиме свою майстерність у чемпіонаті Італії.
Фіорентина офіційно повідомила про підписання мегадосвідченого боснійця. Контракт розрахований до 30 червня 2026-го з автоматичним продовженням на рік у разі виконання певних умов.
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Попередні два сезони Джеко відіграв за Фенербахче. Навіть у 39 років нападник демонструє видатну результативність, оформивши 21 гол та 9 асистів у 53 матчах минулого сезону. Його контракт з Фенером завершився, тому Фіорентині він дістався безкоштовно.
Серія А – далеко не новий чемпіонат для Джеко. Раніше він відіграв тут 268 матчів і забив 107 голів, захищаючи кольори Роми та Інтера.
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