Нападник Едін Джеко знову демонструватиме свою майстерність у чемпіонаті Італії.

Фіорентина офіційно повідомила про підписання мегадосвідченого боснійця. Контракт розрахований до 30 червня 2026-го з автоматичним продовженням на рік у разі виконання певних умов.

Найкращий бомбардир Серії А прийняв пропозицію саудівського клубу

Попередні два сезони Джеко відіграв за Фенербахче. Навіть у 39 років нападник демонструє видатну результативність, оформивши 21 гол та 9 асистів у 53 матчах минулого сезону. Його контракт з Фенером завершився, тому Фіорентині він дістався безкоштовно.

Серія А – далеко не новий чемпіонат для Джеко. Раніше він відіграв тут 268 матчів і забив 107 голів, захищаючи кольори Роми та Інтера.

Інтер допустив коронацію Конте, важкий рік українців, крах Мілана, сенсаційні зірки та бомбардири – огляд сезону Серії А