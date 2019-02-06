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Джеко: Найкращий спогад в Манчестер Сіті – приниження МЮ

19:12 189 Читать на русском
Джеко: Найкращий спогад в Манчестер Сіті – приниження МЮ
Едін Джеко / Фото ФК Манчестер Сіті

Форвард Роми Едін Джеко пригадав часи своїх виступів за Манчестер Сіті.

"Я провів в Манчестер Сіті чотири з половиною роки, вигравав трофеї. Клуб чекав перемоги в чемпіонаті 44 роки. Цей період моєї кар'єри був особливим.

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Я до сих пір стежу за Манчестер Сіті. Ставлюся до цього клубу як до свого. Було дуже приємно грати в провідній лізі світу, змагатися з кращими.

Найкращий момент в Манчестер Сіті? Перемога над Манчестер Юнайтед з рахунком 6:1. Ми принизили суперника в дербі на його ж полі. Перемогти сера Алекса Фергюсона, одного з найкращих тренерів в історії, було особливим моментом у моїй кар'єрі", – цитує Джеко Four-Four-Two.

Нагадаємо, Едін виступав за Сіті у 2011-2015 роках. Провівши за "містян" 130 матчів, боснієць відзначився 50-ма голами.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рома Рома Едін Джеко Едін Джеко
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