Римський клуб ризикує втратити одного з лідерів вже наприкінці поточного сезону.

Едін Джеко має великі шанси покинути "вовків". Форвард та Рома наразі оцінюють можливість дострокового розірвання контракту, який чинний до 2022 року. Про це інформує журналіст Ніколо Скіра.

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Зазначається, що зарплатня форварда, яка складає 7,5 млн євро на рік, є завеликою для римлян. Якщо сторони все ж вирішать припинити співпрацю, а Джеко стане вільним агентом, то Інтер та Ювентус докладуть великих зусиль для підписання боснійця.

До слова, 35-річний форвард виступає у Римі з 2015-го. У поточному сезоні Едін Джеко провів у футболці "вовків" 33 матчі, в яких відзначився 12 голами та 7 асистами.

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