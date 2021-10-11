"Після перемоги в Казахстані наші шанси виросли, і ми відкрили шлях до другого місця в групі. Проте, останні матчі будуть вирішальними, адже ми граємо з прямими конкурентами, Україною і Фінляндією. Однак завтрашня гра поки найважливіша.

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Для мене було великою несподіванкою, що Шевченко більше не є тренером збірної України. Не знаю, яка причина – чи непорозуміння з федерацією, чи щось інше. Знаю, що у них зараз інший тренер, а у грі з фінами вони показали чудовий результат. Ми одразу знали, що Україна – один з фаворитів групи. Я б не виділяв когось із гравців, вони грають в хороших клубах, а Україна – міцна команда", – сказав Джеко на прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Боснія та Герцеговина відбудеться 12 жовтня, початок о 21:45.

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