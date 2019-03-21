Джан: Після жесту Сімеоне Роналду міг святкувати як завгодно

Півзахисник Ювентуса Емре Джан прокоментував святкування Роналду у ворота мадридського Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Не хочу оцінювати його жест, але після жесту Сімеоне в першій грі, Роналду, з огляду на його виступ, можна було святкувати так, як йому завгодно.

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Всі на стадіоні знали, кому адресований цей жест. Я був у захваті від його хет-трику, тому що в першій грі нам було дуже нелегко.

Роналду довелося проковтнути образу, і він хотів відповісти. І те, як він відповів хет-триком – просто неймовірно.

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Можу сказати, що Кріштіану дуже спокійна людина, він не поводить себе як зірка. Він дуже мене вразив.

Роналду першим говорить "привіт" або "дякую". Він веде себе так не тільки з партнерами по команді, а й з усіма масажистами, тренерами. Люди були б здивовані, якби побачили, наскільки він нормальний", – цитує Джана Bild.