Джан – про расизм у футболі: Усі люди рівні, хто вважає інакше – ідіот

Півзахисник Ювентуса Емре Джан висловився щодо расистського скандалу, в який потрапив його партнер по команді Мойзе Кін.

"Це відбувається в усьому світі. Я просто думаю, що це сумно і низько. Не має значення, як ви виглядаєте, звідки ви, яку релігію ви сповідуєте, або який колір вашої шкіри, – ми всі люди.

Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

Кожен, хто не поважає цього, є ідіотом і повинен триматися подалі від футбольного стадіону і нашого суспільства. Шкода, що цю проблему неможливо вирішити, і я думаю, що кожен з нас повинен брати участь у боротьбі з расизмом", – розповів Джан в коментарі Goal.com.

Нагадаємо, форвард Ювентуса Мойзе Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі, на що фанати суперників почали ображати гравця на расистському підґрунті.

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