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Джампаоло встановив антирекорд за тривалістю роботи в Мілані

00:44 90 Читать на русском
Джампаоло встановив антирекорд за тривалістю роботи в Мілані
Марко Джампаоло / Фото ФК Мілан

Марко Джампаоло вписав своє прізвище в історію Мілана, але з негативного боку.

Італійський фахівець Марко Джампаоло, який напередодні був звільнений з посади наставника Мілана, провів біля керма "россонері" лише 111 днів.

Мілан офіційно звільнив Джампаоло

Це найменший показник в історії клубу, якщо не враховувати тривалість роботи колишніх виконувачів обов'язків головного тренера Мілана, повідомляє Football Italia.

За 7 турів Серії А Джампаоло привів своїх підопічних лише на 12-ту сходинку турнірної таблиці.

За інформацією ЗМІ, найвірогіднішим кандидатом на вакантне місце головного тренера Мілана називають Стефано Піолі.

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Теги
Мілан Мілан Італія Рекорди Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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