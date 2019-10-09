Джампаоло встановив антирекорд за тривалістю роботи в Мілані

Марко Джампаоло вписав своє прізвище в історію Мілана, але з негативного боку.

Італійський фахівець Марко Джампаоло, який напередодні був звільнений з посади наставника Мілана, провів біля керма "россонері" лише 111 днів.

Мілан офіційно звільнив Джампаоло

Це найменший показник в історії клубу, якщо не враховувати тривалість роботи колишніх виконувачів обов'язків головного тренера Мілана, повідомляє Football Italia.

За 7 турів Серії А Джампаоло привів своїх підопічних лише на 12-ту сходинку турнірної таблиці.

За інформацією ЗМІ, найвірогіднішим кандидатом на вакантне місце головного тренера Мілана називають Стефано Піолі.

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