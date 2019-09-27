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Джампаоло: Мілан показав свою найкращу гру в сезоні

08:26 497 Читать на русском
Джампаоло: Мілан показав свою найкращу гру в сезоні
Марко Джампаоло / ФК Мілан

Головний тренер Мілана Марко Джампаоло прокоментував поразку від Торіно (1:2).

72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті

"Гра була під нашим контролем, але нам не вдалося вбити її. До пропущеного гола ми майже не ризикували, а потім через чотири хвилини весь матч перевернувся.

Бісіклета Белотті у відеоогляді матчу Торіно – Мілан – 2:1

У нас був шанс зрівняти рахунок завдяки Пйонтек і Кессьє, ми створювали моменти. Були помилки, але Мілан показав свою найкращу гру в сезоні, ми домінували довгий час. Зрозуміло, що поразка – не дуже хороший результат.

Подібна ситуація розчаровує мене, тому що команда старанно працює і робить все можливе. Коли результати не приходять, присутнє розчарування.

Це незаслужена поразка, яка явно уповільнює процес нашого зростання, впливає на самооцінку. Однак у нас хороший склад, і гравці, сподіваюся, не у розпачі. У мене міцна команда з хороших хлопців, і я не можу скаржитися. Навіть ті, кого найбільше критикують, – справжні лідери.

Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно

Переконаний, незважаючи на поразку, команда може і далі залишатися на правильному шляху", – сказав Джампаоло Sky Sport Italia.

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Торіно Торіно Італія Марко Джампаоло Марко Джампаоло Торіно - Мілан Мілан Мілан
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