Джампаоло: Мілан показав свою найкращу гру в сезоні

Головний тренер Мілана Марко Джампаоло прокоментував поразку від Торіно (1:2).

"Гра була під нашим контролем, але нам не вдалося вбити її. До пропущеного гола ми майже не ризикували, а потім через чотири хвилини весь матч перевернувся.

Бісіклета Белотті у відеоогляді матчу Торіно – Мілан – 2:1

У нас був шанс зрівняти рахунок завдяки Пйонтек і Кессьє, ми створювали моменти. Були помилки, але Мілан показав свою найкращу гру в сезоні, ми домінували довгий час. Зрозуміло, що поразка – не дуже хороший результат.

Подібна ситуація розчаровує мене, тому що команда старанно працює і робить все можливе. Коли результати не приходять, присутнє розчарування.

Це незаслужена поразка, яка явно уповільнює процес нашого зростання, впливає на самооцінку. Однак у нас хороший склад, і гравці, сподіваюся, не у розпачі. У мене міцна команда з хороших хлопців, і я не можу скаржитися. Навіть ті, кого найбільше критикують, – справжні лідери.

Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно

Переконаний, незважаючи на поразку, команда може і далі залишатися на правильному шляху", – сказав Джампаоло Sky Sport Italia.