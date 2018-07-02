Джака: Сподіваюсь, що гра зі Швецією не стане останньою для нас на Мундіалі

Півзахисник збірної Швейцарії Граніт Джака поділився думками щодо майбутнього матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу Швеція – Швейцарія.

"Ми підготувалися до гри і зробимо все для перемоги. Чув, що Лустіг говорив про моє можливе видалення в завтрашньому матчі. Про подібне частенько говорять перед матчами. Проте я зробив потрібні висновки з минулих виступів і впевнений, що шведам не вдасться домогтися цього.

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Сподіваюсь, що гра зі Швецією – не остання для нас на чемпіонаті світу. Зараз всі думки тільки про матч 1/8 фіналу турніру, а пізніше – подивимося. У нас були образливі поразки на цій стадії змагань, проте завтра ми повинні зіграти якнайкраще", – цитує Джаку Championat.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Мундіалю Швеція – Швейцарія відбудеться 3 липня. Початок поєдинку о 17 годині.

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