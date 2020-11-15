Хавбек збірної Швейцарії Граніт Джака прокоментував нічию з Іспанією (1:1), яка дозволяє "наті" поборотися з Україною в останньому турі Ліги націй.

"Ми витримали, це був один з наших найкращих матчів. Ми чудово знали про високу якість гравців збірної Іспанії, але нам довго вдавалося вести в рахунку. На жаль, ми вкотре пропустили на останніх хвилинах.

Швейцарія – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Втім, головна ціль досягнута – ми показали, що можемо протистояти елітним командам і залишитися живими в цьому дивізіоні. Тепер ми повинні зробити це ще раз у фінальному матчі проти України", – цитує Джаку сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада. "Наті" влаштує лише перемога з рахунком 1:0, 2:1 або більшою різницею.

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