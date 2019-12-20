Джака повідомив гравцям Арсенала, що покине клуб – екс-капітан "канонірів" переїде в Німеччину

Півзахисник Арсенала Граніт Джака має намір змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна.

Гравець збірної Швейцарії повідомив своїм нинішнім одноклубникам, що незабаром покине Арсенал, інформує Bild. 27-річний хавбек планує продовжити кар'єру в берлінській Герті.

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Раніше Джака був позбавлений капітанської пов'язки після інциденту в матчі 10 туру АПЛ з Крістал Пелас (2:2). Тоді футболіст показав непристойний жест уболівальникам свого клубу.

До слова, в поточному сезоні Джака зіграв 12 матчів в АПЛ і відзначився однією результативною передачею.

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