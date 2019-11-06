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Джака офіційно позбавлений звання капітана Арсенала – Емері назвав нового власника пов'язки

12:52 600 Читать на русском
Джака офіційно позбавлений звання капітана Арсенала – Емері назвав нового власника пов'язки
Джака провокує фанатів у матчі проти Крістал Пелас / Reuters

Головний тренер Арсенала Унаї Емері підтвердив, що хавбек Граніт Джака більше не є капітаном команди.

"Я говорив з ним і повідомив про своє рішеня, що він більше не в групі претендентів на пов'язку. Він прийняв моє рішення.

"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас

Також я сказав про це іншим капітанам. Нам потрібно продовжити та зосередитись на матчі Ліги Європи проти Віторії, а також на наступній суботі. Мені потрібно було ухвалити рішення, і наразі воно остаточне. Новий капітан? Зараз у нас є Обамеянг, Бельєрін, Ляказетт і Озіл. Вони чотири капітани, і перший вибір зараз – Обамеянг", – наводить слова Емері ВВС.

Джака пояснив, чому "зірвався" на фанатів Арсенала – хавбек отримував жахливі погрози про свою дружину і доньку

Нагадаємо, Джака не отримав місця у заявці Арсенала на останні два матчі – "каноніри" розписали нічию з Вулверхемптоном в АПЛ і вилетіли з Кубка англійської ліги від Ліверпуля.

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Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Граніт Джака Граніт Джака П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
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