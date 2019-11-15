Джака може залишитися в АПЛ – на екс-капітана Арсенала з'явився несподіваний претендент

Півзахисник Арсенала Граніт Джака, який має намір покинути лондонський клуб через конфлікт з вболівальниками, може залишитися в Англії.

Головний тренер Ньюкасла Стів Брюс хоче бачити 27-річного футболіста у своїй команді, інформує Sky Sports. Наставник "сорок" сподівається, що важливим фактором у переході Джаки стане його дружба із захисником Ньюкасла Фабіаном Шером.

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Нагадаємо, Граніта Джаку освистали фанати Арсенала у матчі проти Крістал Пелас (2:2). Футболіст відповів грубою фразою, через яку згодом отримував погрози від фанатів. Швейцарець, якого позбавили капітанської пов'язки, не хоче залишатися в Арсеналі – він розглядає варіант з переїздом в Італію.

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