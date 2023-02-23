"Дзеркальний" Колос, синхронні перемоги представників Львова – результати спарингів клубів УПЛ
Українські клуби продовжують готуватися до відновлення національного чемпіонату.
Товариські матчі
Рух – Триглав – 1:0
Гол: Альваренга, 79
Колос – Рига – 2:0
Голи: М'якушко, 13, Ільїн, 43
Рига – Колос – 2:0
Голи: Ауреліо, 10, Гайє, 50
Львів – Б-93 – 5:2
Голи: Кузик (дубль), Бєляєв (дубль), Бугай
Сьогодні був доволі успішний день для наших команд на тренувальних зборах. ФК Львів розніс одного із лідерів другого дивізіону чемпіонату Данії. Його сусід – Рух – також зустрічався з командою не з еліти. Триглав – один із аутсайдерів своєї ліги в Словенії – лише розпочав свої збори, програвши "жовто-чорним".
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Колос зіграв два матчі за день проти одного і того ж суперника – Риги. Поєдинки завершилися із дзеркальним рахунком.