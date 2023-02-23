Товариські матчі

Рух – Триглав – 1:0

Гол: Альваренга, 79

Колос – Рига – 2:0

Голи: М'якушко, 13, Ільїн, 43

Рига – Колос – 2:0

Голи: Ауреліо, 10, Гайє, 50

Львів – Б-93 – 5:2

Голи: Кузик (дубль), Бєляєв (дубль), Бугай

Сьогодні був доволі успішний день для наших команд на тренувальних зборах. ФК Львів розніс одного із лідерів другого дивізіону чемпіонату Данії. Його сусід – Рух – також зустрічався з командою не з еліти. Триглав – один із аутсайдерів своєї ліги в Словенії – лише розпочав свої збори, програвши "жовто-чорним".

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Колос зіграв два матчі за день проти одного і того ж суперника – Риги. Поєдинки завершилися із дзеркальним рахунком.