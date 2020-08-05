Дзаппакоста попрощався з Ромою

Фулбек покинув столицю Італії. Прощальний допис він опублікував у своєму твіттері.

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"Чао, Рома! Ці місяці були складними для всіх. Дякую тренерам, моїм одноклубникам і всім людям, із якими познайомився. Особливо вдячний медичному персоналу, фізіотерапевтам і тим хлопцям, які допомогли мені відновитися після важкої травми", – написав оборонець.

Сезон 2019/20 Давіде Дзаппакоста провів у складі "вовків" на правах оренди з Челсі. Проте, через розрив хрестоподібних зв'язок провів у Серії А лише 9 матчів, у яких оформив 1 асист.

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