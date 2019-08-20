Дзаппакоста близький до переходу в Рому – захисник може прибути на медогляд вже завтра

Італійська Рома може невдовзі підписати захисника Челсі Давіде Дзаппакосту.

Головний тренер Роми Паулу Фонсека працює над підсиленням оборони команди. "Вовки" узгодили з Челсі оренду захисника Давіде Дзаппакости.

Рома підписала турецького захисника

Італійський захисник може прибути в Рим для проходження медичного обстеження вже завтра, 21 серпня, повідомляє GianlucaDiMarzio.

Нагадаємо, Дзаппакоста перейшов у Челсі влітку 2017 року з Торіно. За 2 роки захисник зіграв за "синіх" 52 матчі в усіх турнірах, де забив 2 голи і віддав 4 асисти.

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